Курс рубля укрепился к доллару на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 25,5 коп., составив 89,9 руб. Это следует из данных торговой площадки.

По европейской валюте сделок в начале торгов не было.

Курс юаня к российской валюте вырос на 1,5 коп., достигнув 12,597 руб.

25 июля кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка. По его словам, в ближайшее время ситуация изменится и российская валюта будет укрепляться. Эксперт пояснил, что сейчас рубль стал укрепляться сильнее к евро, так как доллар является более востребованной в мире валюта.

До этого глава комитета Государственный думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что курс доллара стабилизировался в районе 90 рублей. По его мнению, в ближайшие месяцы не стоит ждать как сильного снижения, так и существенного укрепления курса отечественной валюты.

Ранее в ЦБ объяснили ослабление рубля в июне-июле.