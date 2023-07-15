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Стала известна доля китайских брендов на российском авторынке

РОАД: доля брендов КНР на авторынке России превысила 40%

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Mark Schiefelbein/AP

В ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) заявили, что доля автомобилей из Китая в России стала выше 40%, в стране представлены более 20 брендов. Об этом сообщает ТАСС.

«В России более двух десятков брендов из Китая. <…> При этом, бренды из поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%», — проинформировали в ассоциации.

До этого стало известно, что за пять месяцев 2023 года Китай отправил в Россию 287 тыс. автомобилей, что почти в два раза больше, чем за весь 2022 год. В 2022 году в Россию из Китая было ввезено 162 тыс. автомобилей. В тройку крупнейших импортеров России вошли компании Chery Automobile Co., Zhejiang Geely Holding Group Co. и Great Wall Motor Co. На их долю приходится треть продаж новых автомобилей за январь – июнь 2023 года.

Наиболее популярными автомобилями в России являются Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Great Wall Haval.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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