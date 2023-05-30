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В Запорожской области пообещали запустить все предприятия региона

Балицкий: в Запорожской области планируют запустить все предприятия к концу 2025 года

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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, к концу 2025 года должны быть запущены все 100% промышленных предприятий региона. Их суммарный объем отгруженной продукции должен увеличиться в четыре раза с ростом количества рабочих мест на 30% по сравнению с 2023 годом, утверждает Балицкий.

Он написал, что до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья, а также 800 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства. Балицкий считает, что до 2025 года отремонтируют 25 дворовых и общественных территорий области, а также проведут капитальный ремонт 56 км магистральных водоводов.

Ранее Балицкий рассказал, что регион готов экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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