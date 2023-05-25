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В ЕС обсудили возможность отправки Киеву прибыли от замороженных российских активов

FT: ЕС обсудил план по отправке Киеву прибыли от замороженных активов Российской Федерации

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз обсудил план перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 млрд, пишет газета Financial Times (FT).

«Чиновники <…> встретились в среду, чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых активами России, хранящимися в [депозитарии] Euroclear», — отмечается в материале.

Вместе с тем ряд должностных лиц считают, что подобное можно сделать с активами России, которые заморожены в Clearstream.

По данным издания, введенные странами ЕС санкции, привели к заморозке €196,6 млрд российских активов в Euroclear, из которых €180 млрд — активы ЦБ России.

При этом некоторые источники предупредили о необходимости рассмотреть юридические последствия подобных действий.

Ранее представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что Европейский союз имеет юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории ЕС российские активы можно использовать для восстановления территории Украины.

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