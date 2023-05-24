Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Магазины «Лента» завалили жалобами из-за желто-синей расцветки

«Фонтанка.ру»: магазины «Лента» завалили гневными обращениями из-за желто-синей расцветки

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Магазины «Лента» сталкиваются с жалобами на желто-синюю расцветку бренда, которая схожа с цветами флага Украины. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителя сети.

«Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей… чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — сказала она на совещании с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского с розничными сетями и ТЦ, которое было посвящено агитации в пользу службы по контракту.

Она отметила, что гневные обращения с требованием перекрасить магазины поступают в том числе через администрацию президента.
Поэтому «Лента» не хочет размещать на фасаде баннеры с информацией о контрактной службе, сказала представитель сети. Она уточнила, что «есть эпизоды, когда на людей, раздающих листовки о контрактной службе в других регионах, набрасываются».
В пресс-службе на запрос «Фонтанки» не ответили.

В Госдуме в середине мая попросили МВД не задерживать россиян за сине-желтые предметы и перестать «нервировать неопределенностью». Вице-спикер Владислав Даванков отметил, что подозрительность к желтому и синему может привести к закрытию сотни брендов и даже запрету парламентской партии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях