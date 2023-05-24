Магазины «Лента» завалили жалобами из-за желто-синей расцветки

Магазины «Лента» сталкиваются с жалобами на желто-синюю расцветку бренда, которая схожа с цветами флага Украины. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителя сети.

«Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей… чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — сказала она на совещании с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского с розничными сетями и ТЦ, которое было посвящено агитации в пользу службы по контракту.

Она отметила, что гневные обращения с требованием перекрасить магазины поступают в том числе через администрацию президента.

Поэтому «Лента» не хочет размещать на фасаде баннеры с информацией о контрактной службе, сказала представитель сети. Она уточнила, что «есть эпизоды, когда на людей, раздающих листовки о контрактной службе в других регионах, набрасываются».

В пресс-службе на запрос «Фонтанки» не ответили.

В Госдуме в середине мая попросили МВД не задерживать россиян за сине-желтые предметы и перестать «нервировать неопределенностью». Вице-спикер Владислав Даванков отметил, что подозрительность к желтому и синему может привести к закрытию сотни брендов и даже запрету парламентской партии.