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Bloomberg сообщил о росте безработицы в Китае среди молодежи до рекордных 20,4%

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень безработицы среди молодежи в Китае вырос до рекордных 20,4%. Это обстоятельство не позволяет экономике КНР восстанавливаться быстрыми темпами после коронавирусных локдаунов, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, за последнее время в Китае был зафиксирован относительно слабый рост объемов продаж в розничном секторе экономики, а также недостаточные темпы увеличения промышленного производства и инвестиций в основной капитал. Вышеперечисленные факторы могут затормозить рост валового внутреннего продукта азиатской страны, уточняется в статье.

«Восстановление экономики Китая отстает на шаг после первоначального всплеска потребительской и деловой активности в начале года <....> Серьезное беспокойство вызвал скачок уровня безработицы среди молодежи до рекордно высокого уровня в 20,4%. Это признак того, что постпандемическое восстановление недостаточно сильное, чтобы поглотить миллионы новых участников рынка труда», — заключается в материале.

5 мая газета China Daily сообщила, что отказ Китая от расчетов в долларах приведет к негативным последствиям для экономики США. По итогам марта текущего года доля юаня в трансграничных платежах Китая увеличилась до 48%. По этому показателю валюта КНР опередила американскую, на чью долю пришлось только 47%.

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