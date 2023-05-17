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Лавров сообщил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией до $45 млрд в 2022 году

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Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией в прошлом году до $45 млрд. По словам министра, товарооборот между странами продолжает расти. Об этом сообщают РИА Новости.

«Это для нас остается одной из приоритетных задач. Результаты совместной работы на этом направлении уже находят отражение в показателях роста взаимной торговли, которая в прошлом году достигла рекордного объема около 45 млрд долларов и продолжает в текущем году увеличиваться», — отметил Лавров в ходе брифинга с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила товарооборот еще с рядом стран. Например, С Индией, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки.

8 мая Решетников заявил, что Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия; ЕАЭС) обсуждает с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами вопрос создания зоны свободной торговли.

В первой половине апреля в торговом блоке Евразийской экономической комиссии сообщили, что ЕАЭС и Индонезия провели в Джакарте первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле.

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