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Объем операций по СПБ в первом квартале вырос более чем вдвое и составил 5,4 трлн рублей

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Global Look Press

Объем операций по Системе быстрых платежей (СБП) за январь-март 2023 года вырос в 2,2 раза и достиг 5,4 трлн рублей. Это следует из материалов Центробанка РФ. Количество операций составило 1 млрд.

По данным регулятора, в первом квартале в среднем один человек совершил 16 переводов и оплатил шесть покупок через СБП.
«Если год назад только один из 24 граждан выбирал для оплаты СБП, то по итогам I квартала 2023 года покупки таким способом делал уже каждый четвертый житель страны», — говорится в сообщении Банка России.

Объем операций в СБП с начала запуска превысил 25,6 трлн рублей. Число магазинов и компаний, которые принимают оплату по СБП составило к концу первого квартала 675 тыс. За год оно увеличилось втрое.

СБП была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт 28 января 2019 года. С помощью сервиса можно отправить через мобильное приложение банка перевод по номеру телефона как самому себе, так и другому человеку. По данным регулятора, к системе подключены 213 банков.

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