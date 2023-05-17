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ЕК предложила исключения из санкций против России для ускорения ухода компаний ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) внесла предложения по созданию механизма временных исключений из собственных санкций против России. Инициативу обсуждают в Брюсселе вместе с проектом 11-го пакета ограничений, написал портал EUObserver.

Исключения сделают для остающихся в России европейских компаний для облегчения процесса их ухода. Предполагается, что действие мер продлится до 31 августа 2023 года.

В том числе в ЕК хотят сформировать механизм специальных финансовых разрешений, который бы разрешил работающим в России иностранным компаниям передавать активы и проводить финансовые транзакции с российскими физическими и юридическими лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза (ЕС).

Ранее 17 мая газета Politico со ссылкой на сообщение европейских дипломатов написала, что включение запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза против России является маловероятным.

Накануне агентство Reuters написало о предложении ЕК по введению в отношении третьих стран альтернативных мер в рамках 11-го пакета антироссийских санкций.

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