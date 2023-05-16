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BI: ФРГ купила у оператора «Северного потока 2» 3 тыс. неиспользованных труб за €70 млн

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Fabrizio Bensch/Reuters

Кабмин ФРГ приобрел у оператора Nord Stream 2 AG примерно три тысячи труб, оставшихся после завершения строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на неназванные источники.

«Федеральное правительство приобрело их примерно за 70 миллионов евро», — сказано в сообщении, где также отмечается, что покупка была совершена в начале весны.

По информации издания, стоимость сделки составила €70 млн. Купленные трубы должны будут использовать, чтобы соединить строящийся терминал по приему сжиженного газа с распределительной сетью на суше.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и G7 планируют запретить импорт трубопроводного газа из России на тех маршрутах, где Москва сама сократила поставки. По данным FT, решение затронет экспорт в Германию и Польшу, которые и так отказались от импорта российского газа. Как отмечают источники издания, санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».

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