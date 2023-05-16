Глава «Азимута» рассказал, почему билеты в Грузию дороже 15 тысяч рублей

Глава совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод рассказал в интервью РБК, почему билет в Грузию дороже 15 тысяч рублей.

Как заверил Удод, причина этому — правила рынка. На данный момент 15-20 тысяч рублей считается минимальной ценой, которая требуется для обеспечения окупаемости перелетов.

«Это оправданная цена [для окупаемости рейса]. Пока ничего сверхъестественного [с ценами на Тбилиси] не делали. Дальше посмотрим — будем реагировать на рынок», — сказал представитель авиакомпании.

Минимальная цена на билеты в Грузию в мае составляет 17 458 рублей, а на июнь билет стоить 20 838 рублей в одну сторону. Удод добавил, что спрос на билеты в Грузию есть, но он не ажиотажный, в пределах нормы.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение рейсов в республику, перевозчик планирует начать полеты с 19 мая.