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Глава «Азимута» рассказал, почему билеты в Грузию дороже 15 тысяч рублей

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Depositphotos

Глава совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод рассказал в интервью РБК, почему билет в Грузию дороже 15 тысяч рублей.

Как заверил Удод, причина этому — правила рынка. На данный момент 15-20 тысяч рублей считается минимальной ценой, которая требуется для обеспечения окупаемости перелетов.

«Это оправданная цена [для окупаемости рейса]. Пока ничего сверхъестественного [с ценами на Тбилиси] не делали. Дальше посмотрим — будем реагировать на рынок», — сказал представитель авиакомпании.

Минимальная цена на билеты в Грузию в мае составляет 17 458 рублей, а на июнь билет стоить 20 838 рублей в одну сторону. Удод добавил, что спрос на билеты в Грузию есть, но он не ажиотажный, в пределах нормы.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение рейсов в республику, перевозчик планирует начать полеты с 19 мая.

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Россия — Грузия
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