Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минфина Йеллен: у властей США остается мало времени для предотвращения дефолта по госдолгу

close
100%
Ken Cedeno/www.imago-images.de/Global Look Press

У властей США, включая президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, остается мало времени для предотвращения экономической катастрофы на фоне нежелания поднимать полоток государственного долга. Ряд членов Республиканской партии по-прежнему настаивают на радикальном сокращении госрасходов вместо увеличения лимита по госдолгу, приводит слова главы Министерства финансов (Минфина) Джанет Йеллен агентство Bloomberg.

Отсутствие компромиссного решения властей США по поводу дальнейшей судьбы растущего госдолга уже привело к относительному оттоку зарубежных и местных инвесторов. При этом «тупиковая» ситуация вокруг госдолга продолжает увеличивать долговое бремя рядовых граждан страны, посетовала американский министр.

«У властей США время на исходе, чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности повысить потолок госдолга. Мы уже видим последствия балансирования на грани: инвесторы стали более неохотно удерживать государственный долг, срок погашения которого наступает в начале июня. Тупиковая ситуация уже увеличила долговое бремя американских налогоплательщиков», — заключила Йеллен.

9 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о риске экономического хаоса в стране в случае отказа американских властей от поднятия лимита по государственному долгу. При этом президент страны Джо Байден все еще может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции законодательного органа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях