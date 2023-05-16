Глава Минфина Йеллен: у властей США остается мало времени для предотвращения дефолта по госдолгу

У властей США, включая президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, остается мало времени для предотвращения экономической катастрофы на фоне нежелания поднимать полоток государственного долга. Ряд членов Республиканской партии по-прежнему настаивают на радикальном сокращении госрасходов вместо увеличения лимита по госдолгу, приводит слова главы Министерства финансов (Минфина) Джанет Йеллен агентство Bloomberg.

Отсутствие компромиссного решения властей США по поводу дальнейшей судьбы растущего госдолга уже привело к относительному оттоку зарубежных и местных инвесторов. При этом «тупиковая» ситуация вокруг госдолга продолжает увеличивать долговое бремя рядовых граждан страны, посетовала американский министр.

«У властей США время на исходе, чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности повысить потолок госдолга. Мы уже видим последствия балансирования на грани: инвесторы стали более неохотно удерживать государственный долг, срок погашения которого наступает в начале июня. Тупиковая ситуация уже увеличила долговое бремя американских налогоплательщиков», — заключила Йеллен.

9 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о риске экономического хаоса в стране в случае отказа американских властей от поднятия лимита по государственному долгу. При этом президент страны Джо Байден все еще может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции законодательного органа.