FT: страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов

Страны G7 и Евросоюза намерены запретить перезапуск российских газопроводов и импорт российского трубопроводного газа. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, речь идет о поставках, которые ранее были сокращены.

«Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия», — говорится в публикации.

По словам одного из чиновников, пожелавшего остаться анонимным, такое решение принято, чтобы «убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем».

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщал, что Кишинев хочет закупать газ у греческой компании Depa, чтобы впоследствии хранить его на украинских складах.

По его словам, также ожидается запуск Александруполисского терминала сжиженного природного газа.