РИА Новости: РФ, Турция и Украина планируют обсудить 5 мая перевозку российского аммиака

Делегации России, Украины и Турции планируют обсудить транспортировку российского аммиака из украинских портов на встрече 5 мая в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Как рассказал источник, «соответствующую формулу» по этому вопросу предложит ООН.

С началом российской специальной военной операции на Украине Киев заблокировал аммиакопровод »Тольятти — Одесса», по которому ежегодно перекачивали около 2,5 млн тонн сырья. В МИД РФ подчеркивали, что Москва отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода.

22 июля 2022 года Турция, Россия, Украина и ООН подписали соглашение, так называемую «зерновую сделку» или «черноморскую сделку», которая регламентировала вывоз продовольствия, в частности зерна, и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Также РФ и ООН заключили меморандум, предполагающий снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.