Биржевые цены на газ в Европе опустились до уровня июля 2021 года — $423 за тысячу кубов

Биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке опустились до уровня июля 2021 года. Накануне, 3 мая, июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF стоил €37 за 1 МВтч, или около $423 за 1 тыс. кубометров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

«Европейские цены на газ продолжают снижаться. Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF 3 мая достигал уровня июля 2021 года, упав на 1,4%, до €37 за 1 МВтч, или около $423 за 1 тыс. кубометров. Спотовая цена на газ с поставкой на сутки вперед составила €36,6 за 1 МВтч, или около $420 за 1 тыс. кубометров», — говорится в материале.

Таким образом, биржевые цены на газ в Европе опустились до уровня, который считался относительно оптимальным до обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022 года. Сырьевые котировки снижаются на фоне рекордного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергорынок и благоприятных погодных условий, заключается в статье.

3 мая агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщило, что к началу мая текущего года объем запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) европейских стран превысил отметку 60%. К 1 числу нынешнего месяца этот показатель достиг уровня 60,15% от суммарной вместимости.