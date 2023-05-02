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«Ъ»: порты в Санкт-Петербурге будут загружены всего на 20% в 2023 году

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна будут загружены всего на 20%, при этом рынок контейнеров постепенно восстанавливается. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение коммерческого директора «УК Глобал Портс» (крупнейший оператор контейнерных терминалов на российском рынке) Игоря Пухова.

Наиболее пострадавшие от санкций порты Северо-Западного бассейна, крупнейшие по контейнерным мощностям в России (5 млн TEU), в этом году могут обработать менее 1 млн TEU. При этом такое снижение произошло из-за высокой базы в первом квартале 2022 года, отметил Пухов.

По его словам, сейчас происходит медленное восстановление рынка. Например, уже появились регулярные перевозки, расписание и даже конкуренция между операторами. Причем эти операторы из таких стран как Китай, Индия, Южная Америка и стран Юго-Восточной Азии.

Аналитики посчитали, что перевозки контейнеров через порты Санкт-Петербурга могут быть конкурентоспособны, несмотря на особую дальность транспортировки. Однако для этого необходимо, чтобы операторы развивали мощности своего флота.

В конце февраля ТАСС сообщил, что крупнейший в России «сухой порт» (терминал, который непосредственно связан автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом) планируется запустить в городе Артем Приморского края в сентябре 2024 года, инвестиции в проект превысят 15 млрд рублей.

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