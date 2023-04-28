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Турция готова войти в рабочую группу при достижении соглашения по аммиакопроводу через Украину

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Olivier Matthys/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого заявил о готовности его страны принять участие в рабочей группе в случае достижения соглашения по аммиакопроводу ТольяттиОдесса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы турецкого государства.

Как указали в канцелярии, лидер Турции заявил в ходе беседы, что он «придает большое значение продлению черноморской зерновой инициативы».

«Президент Эрдоган выразил готовность [Турции] участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу», — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина по «чисто политическим причинам» продолжает блокировку возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, которое было прописано в «черноморской инициативе».

По информации МИД, несмотря на «разговоры» о снижении и стабилизации цен на продовольствие и удобрения, стоимость пшеницы все еще завышена, а цена за аммиак, который является ключевым сырьем для производства удобрений, составляет рекордные $1100.

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