Турция готова войти в рабочую группу при достижении соглашения по аммиакопроводу через Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого заявил о готовности его страны принять участие в рабочей группе в случае достижения соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы турецкого государства.

Как указали в канцелярии, лидер Турции заявил в ходе беседы, что он «придает большое значение продлению черноморской зерновой инициативы».

«Президент Эрдоган выразил готовность [Турции] участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу», — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина по «чисто политическим причинам» продолжает блокировку возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, которое было прописано в «черноморской инициативе».

По информации МИД, несмотря на «разговоры» о снижении и стабилизации цен на продовольствие и удобрения, стоимость пшеницы все еще завышена, а цена за аммиак, который является ключевым сырьем для производства удобрений, составляет рекордные $1100.