Intel закончила первый квартал 2023 года с крупнейшим убытком в своей истории

Выручка американского разработчика электронных устройств Intel в первом квартале (январь — март) 2023 года снизилась на 36%, до $11,7 млрд. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Чистый убыток за отчетный период составил $2,8 млрд относительно прибыли $8,1 млрд в январе — марте 2022 года. Зафиксированный убыток оказался самым крупным за всю историю корпорации.

На результаты Intel негативно повлияло падение спроса на персональные компьютеры после всплеска их популярности во время пандемии коронавируса — в первые три месяца 2023 года продажи этих устройств упали почти на 30%.

Ранее 28 апреля японская компания Sony Group отчиталась о рекордной годовой прибыли по итогам 2022 финансового года (завершился 31 марта 2023 года) за счет рекордного объема продаж.

Накануне интернет-издание РБК написало, что продажи французского люксового бренда Dior, французского Chanel, американского Tiffany, итальянского Prada и других упали в России на 50 — 80% из-за санкций и закрытия магазинов.