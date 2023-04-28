Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг: выпуск алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить за год

close
100%
Shutterstock

Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить всего за один год. Об этом в эфире радио «Спутник» заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

«На 100% за год импортозаместились. Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», — отметил Чекушов.

По его словам, год назад ситуация была совсем иная. Тогда около 70% алюминиевых банок в России были американского производства.

24 февраля президент США Джо Байден распорядился повысить с марта пошлины на импорт изделий из алюминия, которые производятся в России.

До этого гендиректор компании СМП-210, осуществляющей электромонтажные работы для крупного федерального жилищного застройщика «Брусника» Сергей Чернушкин заявил, что в последние годы в России алюминий активно применяют в самых разнообразных сферах, а в строительстве он стал самым модным материалом. По словам строительного эксперта, масштаб использования алюминия в стране — лучший маркер степени технологической развитости национальной экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях