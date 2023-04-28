Минпромторг: выпуск алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить за год

Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить всего за один год. Об этом в эфире радио «Спутник» заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

«На 100% за год импортозаместились. Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», — отметил Чекушов.

По его словам, год назад ситуация была совсем иная. Тогда около 70% алюминиевых банок в России были американского производства.

24 февраля президент США Джо Байден распорядился повысить с марта пошлины на импорт изделий из алюминия, которые производятся в России.

До этого гендиректор компании СМП-210, осуществляющей электромонтажные работы для крупного федерального жилищного застройщика «Брусника» Сергей Чернушкин заявил, что в последние годы в России алюминий активно применяют в самых разнообразных сферах, а в строительстве он стал самым модным материалом. По словам строительного эксперта, масштаб использования алюминия в стране — лучший маркер степени технологической развитости национальной экономики.