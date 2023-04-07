ЦБ Аргентины: инфляция в стране в 2023 году будет трехзначной

По данным аналитиков, опрошенных Центральным банком Аргентины, в 2023 году инфляция в стране достигнет трехзначных показателей и превысит 100%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аналитики спрогнозировали уровень инфляции за год в 110%», — говорится в заявлении ЦБ Аргентины.

В следующем году ожидается замедление инфляции до 90%.

Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.

Ранее по данным Национального института статистики и переписей (INDEC) Аргентины стало известно, что по итогам февраля 2023 года уровень инфляции в Аргентине составил 102,5%. Выше 100 процентных пунктов показатель не поднимался на протяжении последних 32 лет — с 1991 года.

При этом рост в сравнении с показателем первого месяца текущего года составил 6,6%. В то же время наибольшее увеличение потребительских цен в стране произошло в сегментах продовольственных продукты и безалкогольных напитков (+9,8%). Сильнее всего подорожала говядина, которая является основной мясной продукцией для местного населения, уточнили в ведомстве.