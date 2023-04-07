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Минэнерго Украины запустило процесс возобновления экспорта электроэнергии

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ, который разрешает начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

«Галущенко подписал распорядительный документ, который разрешает начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита <…> мощности», — говорится в сообщении министерства.

По данным главы ведомства, украинская энергосистема почти два месяца работает без ограничений для потребителей и обладает запасом мощности. Галущенко ожидает, что возобновление экспорта привлечет дополнительный финансовый ресурс. Он добавил, что экспорт электроэнергии может быть приостановлен в случае нарушения обеспечения обеспечения украинских потребителей электричеством.

Ранее сообщалось, что национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сняла все ограничения, приводившие к отключениям света в стране.

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