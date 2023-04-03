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«Самаранефтегаз» открыл 20 новых залежей нефти и газа

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Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Самаранефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», в 2022 году открыла на разрабатываемых месторождениях 20 новых залежей углеводородов, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что извлекаемые запасы месторождений составляют 3,7 млн тонн нефти и конденсата и 126 млн кубометров газа.

В компании подчеркивают, что новые открытия стали результатом успешных геологоразведочных работ и геолого-технических мероприятий в рамках программы поиска пропущенных залежей на разрабатываемых месторождениях — Мухановском, Кулешовском, Уваровском и ряде других.

Залежи углеводородов со сложным геологическим строением открыты благодаря инновационным технологиям и уникальным специализированным программным комплексам, разработанным в научно-проектном комплексе «Роснефти» — «РН-ГРИД», «РН-ГЕОСИМ» и «РН-КИН». Их применение специалистами «Самаранефтегаза» позволяет принимать самые эффективные решения при разведке, разработке и обустройстве месторождений.

Восполнение запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефти», напоминают в компании.

«Самаранефтегаз» ведет целенаправленную работу по расширению минерально-сырьевой базы. Одним из направлений является переоценка запасов с учетом внедрения новых технологий, уточнение геологического строения месторождений, доразведка слабоизученных участков и разработка методов ввода в эксплуатацию новых месторождений. Другое направление — участие в аукционах на получение права пользования недрами.

По результатам этой работы предприятие обеспечивает восполнение добычи приростом запасов нефти более 100%.

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