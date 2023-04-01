Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о грузоперевозках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует соглашение между правительством страны и правительством России о сотрудничестве в области развития грузоперевозок. Речь идет о перевозках отдельных видов грузов через транспортные коридоры, которые проходят по территориям двух стран. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры… », — следует из подписанного Лукашенко закона.

В марте данный законопроект утвердил белорусский парламент.

Ранее в министерстве транспорта Белоруссии объясняли, что в рамках соглашения будут созданы альтернативные маршруты поставки экспортной белорусской продукции. Перевозка грузов из республики в третьи страны будет осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру.

В феврале власти Литвы прекратили взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Как сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, пограничные службы больше не будут сотрудничать для недопущения образования очередей на границе. Кроме того, с 16 февраля Литва закрыла погранпереход «Стасилай» для грузовых поездов из-за «повышенной угрозы национальной безопасности». В начале года Вильнюс денонсировал договор о принципах приграничного сотрудничества.

Отношение республики со странами Запада ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили против белорусских официальных лиц и предприятий санкции.