Президент Казахстана Токаев заявил о возможном росте налогов для крупного сырьевого бизнеса

Крупный сырьевой бизнес Казахстана должен платить более высокие налоги и налоговая политика страны должна идти в этом ключе. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед новым парламентом, передает Informburo.kz.

«Налоговая политика Казахстана должна подразумевать, что добывающие и экспортирующие сырье компании платят высокие налоги. Это мировая практика, которая себя хорошо зарекомендовала», — отметил Токаев.

По его словам, поставляющие сырье компании должны платить больше налогов в казну. Кроме того, необходимо дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о том, что данные платежи составляют основную часть бюджета страны.

Он добавил, что новая налоговая политика поможет оптимально распределить средства, поддержав приоритетные отрасли экономики и обеспечив высокий уровень экономической активности.

25 марта директор департамента администрирования комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Кадыр Исмагулов заявил, что республика с 1 апреля текущего года внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).