Россияне получат от государства до 36 тыс. руб. в год по новой программе сбережений

Раскрыты принципы софинансирования накоплений населения из бюджета в рамках готовящейся программы долгосрочных сбережений. Как пишет РБК, они были представлены на заседании Общественного совета ведомства при участии министра финансов Антона Силуанова.

Предполагается, что участник программы сможет получить до 36 тыс. руб. в год в качестве софинансирования от государства. Конкретный коэффициент поддержки будет зависеть от дохода гражданина. Участники разделены на три категории, для каждой из которых будет действовать собственная формула.

Если у человека среднемесячный доход до 80 тыс. руб, то формула будет: 1 руб. государства на 1 руб. гражданина.

Для получения максимального размера поддержки гражданам с доходами до 80 тыс. руб. нужно будет внести в программу 36 тыс. руб. в год, тогда государство удвоит эту сумму.

Если среднемесячный доход в размере 80–150 тыс. руб, то формула будет следующей: на 2 руб. гражданина --1 руб. государства.

Чтобы получить максимальный объем софинансирования, за год они должны будут вложить 72 тыс. руб. в программу долгосрочных сбережений.

При доходе выше 150 тыс. руб. в месяц, формула будет следующая: на 4 руб. гражданина – 1 рубль государства.

Чтобы получить со стороны государства поддержку в размере 36 тыс. руб., им придетсянаправить на долгосрочные накопления от 144 тыс. руб. в год.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил российскому правительству с апреля 2023 года запустить программу стимулирования притока сбережений россиян.

Президент отметил, что необходимо стимулировать приток инвестиций в российскую экономику от долгосрочных сбережений граждан страны.