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Путин предложил членам СБ обсудить развитие радиоэлектронной промышленности до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза проработать вопрос с развитием электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года в рамках очередного совещания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского главы государства, по данному направлению осуществляется интенсивная работа.

«У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года», — пояснил Путин.

Как добавил Путин, в правительстве в этом направлении трудятся в течение нескольких лет. При этом в последние два года к этой теме сосредоточено внимание особенно высоко, подчеркнул президент РФ.

Глава государства предложил выступить с докладом вице-премьеру и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, оценив в том числе перспективы отрасли.

Ранее эксперты обсудили вопросы импортозамещения иностранных ИТ-решений. Тему импортозамещения в сфере информбезопасности поддержал также директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

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