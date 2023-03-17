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Кабмин РФ постановил проиндексировать социальные пенсии на 3,3% с 1 апреля

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российское правительство утвердило постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля. Она пройдет в дополнение к той индексации, что прошла в июне 2022 года на 10%.

Постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в документе.

Добавляется, что постановление вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Ранее Министерство труда и соцзащиты России предложило увеличить социальные пенсии на 3,3% с 1 апреля в дополнение к июньской индексации.

2 января в России проиндексировали пенсии неработающих пенсионеров на 4,8%.

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