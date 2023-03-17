«Кризис впереди»: экономист Межевич о нынешней ситуации в банковской сфере США

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич в беседе с ФАН оценил нынешнюю ситуацию в банковской сфере США. По его словам, закрытие нескольких, пусть даже и серьезных банков, не говорит о кризисе в стране.

«Я далеко не сторонник американской политики и экономики, но как профессор-экономист я пока не вижу никаких оснований говорить о кризисе американской экономики. Там есть определенные проблемы, в том числе в банковской сфере, но на кризис это никаким образом не тянет. Это все равно, как в Москве есть несколько деловых районов, где каждое второе помещение первого этажа — это банк. Один из банков закрылся», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что кризис в США еще впереди.

17 марта агентство Bloomberg на основе данных регулятора сообщило, что американские банки на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) за семь дней, завершившихся 15 числа, заняли у Федеральной резервной системы (ФРС) рекордные $164,8 млрд. При этом за неделю до этого показатель был на уровне всего $4,58 млрд.