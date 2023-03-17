VK продала киберспортивную команду Virtus.pro за 174 млн рублей

Киберспортивную команду Virtus.pro продали за 174 млн руб. Информация об этом содержится в отчетности за 2022 год российской социальной сети VK.

О продаже Virtus.pro стало известно 16 сентября 2022 года. Тогда сумму сделки не назвали. Команда принадлежала киберспортивному холдингу ESforce, который является дочерней компанией VK.

Тогда же Virtus.pro убрали из списка ключевых активов ESforce на сайте холдинга. В тот же день никому неизвестный Арам Караманукян стал новым СЕО и инвестором клуба. Сообщалось, что Virtus.pro перевезла игроков и сотрудников в Армению и открыла в стране головной офис.

Киберспортивную команду Virtus.pro основали в 2003 году. У компании есть составы команд в нескольких киберспортивных дисциплинах, таких как Dota 2, Counter-Strike, Rainbow Six Siege, Warface и PUBG Mobile.

В первой половине декабря российский киберспортсмен Ильяс Гайнуллин, выступающий под ником Kasane, пополнил состав американской команды TSM по Dota 2.

В начале января 17-летний россиянин Илья «m0NESY» Осипов занял седьмое место в списке лучших киберспортсменов 2022 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV.