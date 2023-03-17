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Посол КНР Чжан Ханьхуэй: закупки Китаем нефти из России выросли на 8% в 2022 году

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Eric Gay/AP

В прошлом году Китай закупил у России 86,25 млн тонн нефти. По сравнению с 2021 годом объем поставок вырос на 8%. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В 2022 году Китай закупил в России 86,25 млн тонн нефти. Это на 8% больше, чем годом ранее. Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ – «Газета.Ru») составил более 6,5 млн тонн. Годовой объем поставок по восточной ветке китайско-российского газопровода достиг рекордной отметки в 11,5 млрд кубометров», — рассказал посол.

По его словам, с момента запуска стабильно работает проект «Ямал-СПГ», также ускоренными темпами идет реализация проекта «Арктик СПГ-2».

Посол подчеркнул, что китайский рынок энергоресурсов обладает огромным потенциалом. По мере того, как в экономике КНР в этом году наблюдается дальнейшее оживление, рост инвестиций и потребления приводят к росту спроса на энергоносители.

В феврале Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту.

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