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Посол РФ в Турции: компании двух стран столкнулись с ужесточением правил транзита в Россию

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Depositphotos

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что торгово-экономические ведомства двух стран работают над разрешением ситуации с транзитом грузов в РФ. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал дипломат, с определенного времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, занимающиеся международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. По словам Ерхова, сейчас торгово-экономические ведомства с этим вопросом разбираются.

9 марта сообщалось, что таможенные органы Турции стали блокировать оформление транзита санкционных товаров в Российскую Федерацию.

Помощник главы Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции (UND) Кемаль Гюль заявлял, что запрет на транзит санкционных товаров в Россию по территории Турции связан с выполнением Анкарой требований ЕС.

Эксперт Совета экспортеров Турции (TIM) Бурак Гюнайдын также говорил о том, что совет не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в Россию.

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