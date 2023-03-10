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Сбербанк с начала года тестирует оплату покупок на сумму свыше 1 тыс. руб. без пин-кода

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк с начала года начал тестировать в своей эквайринговой сети возможность оплаты покупок на сумму более одной тысячи рублей без пин-кода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбер» тестирует возможность увеличения суммы покупки без пин-кода свыше тысячи рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков», — заявили в банке.

Там отметили, что увеличение лимита делает платежный опыт клиентов более удобным при сохранении уровня безопасности проведения операций. Это, по словам представителя банка, соответствует стандартам рынка.

Платежная система «Мир» в конце 2020 года позволила банкам устанавливать по своим картам лимит оплаты покупок без пин-кода на сумму до трех тыс. руб. Сбербанк может увеличить лимит до этого порога.

Ранее Сбербанк поддержал смягчение условий предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека». Кроме того, должно увеличиться число объектов, на покупку которых можно взять заем.

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