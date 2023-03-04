США одобрили лицензии фирмам из КНР на поставку технологий на $23 млрд

США одобрили лицензии для китайский компаний из черного списка на поставку технологий на $23 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный комитетом палаты представителей конгресса США по иностранным делам.

По информации агентства, из 242 заявок на выдачу лицензий были одобрены 192 заявки в период с января по март 2022 года. 115 из них были предназначены для технологий двойного назначения.

Еще 19 заявок были отклонены. 31 заявку вернули без рассмотрения.

«Эти важнейшие американские технологии идут на осуществление слежки и военные усилия Коммунистической партии Китая», — пояснил председатель комитета Майкл Маккол.

Ранее в Белом доме говорили, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России. Об этом заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби.