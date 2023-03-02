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Глава Минфина Силуанов: санкции нанесли долгосрочный ущерб принципам мировой торговли

Антироссийские санкции, которые ввели западные страны, нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли и эффект от них будет длительным. Об этом в интервью RT заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, санкции вредят. Принципы открытости мировой торговли серьезно пострадали. Это последствия не одного года, и эти последствия будут иметь долгосрочный характер в целом для мировой торговли», — отметил Силуанов.

Он добавил, что санкции наносят ущерб не только России, но и тем странам, которые их вводят. В частности, Россия почувствовала заморозку внешних активов. Речь идет о золотовалютных резервах, активах компаний, которые попали под ограничения.

По его словам, ограничения нанесли вред логистике и издержкам экспортеров. Также определенный вред был нанесен ограничениями на покупку необходимой стране продукции.

28 февраля в Министерстве иностранных дел России заявили, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе своего визита в Нью-Дели на саммите «Большой двадцатки» (G20) твердо и открыто заявит о причинах и зачинщиках текущих острых проблем в мировой политике и экономике.

До этого эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что деиндустриализация Евросоюза (ЕС) вызывает серьезные проблемы в экономике региона и снижение потребления энергии – это не плановое сокращение. По его словам, ЕС встал на путь уменьшения потребления энергии вынужденно. Он добавил, что сложившаяся ситуация стала признаком проблем, но никак не успехов.

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