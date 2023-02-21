FT: Украина получила меньше половины финансовой помощи, обещанной Западом с 2022 года

По данным анализа Кильского института мировой экономики, Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что министерство финансов Украины к декабрю 2022 года получило 31 из обещанных 64 млрд евро.

По подсчетам специалистов, основную часть этой суммы задержали Соединенные Штаты и институты Евросоюза. Издание отмечает, что Киев планирует получить 12 млрд евро от Вашингтонов и еще 17,5 млрд евро от стран Евросоюза.

По словам советника президента Украины Владимира Зеленского Тимофея Милованова, существует проблема с обещанными выплатами, которые нестабильны и запаздывают.

Ранее стортинг (однопалатный парламент Норвегии) подавляющим большинством голосов поддержал пятилетнюю программу по поддержке Украины на 75 млрд норвежских крон ($73,7 млрд).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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