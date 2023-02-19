Правительство Молдавии собирается пересмотреть договоры с «Газпромом» и МолдГРЭС

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил о необходимости пересмотреть договоры с «Газпромом» и Молдавской ГРЭС, передает телеканал Publika TV.

«Имеющиеся у нас с «Газпромом» и Молдавской ГРЭС (принадлежит российской РАО ЕЭС. – «Газета.Ru») договоры заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть, переосмыслить», — сказал он.

При этом Парликов указал, что этот вопрос относится не только к компетенции Министерства энергетики. По его словам, это комплексный вопрос. Как отметил чиновник, нужно учитывать отношения с приднестровским регионом.

«У меня есть определенные взгляды и приоритеты в этой сфере, но рассказать о них сейчас я не могу», — продолжил Парликов.

Он также рассказал, что Министерство энергетики Молдавии только создается, у него даже нет собственного помещения и специалистов.

«Я являюсь назначенным министром. Сейчас будем заниматься формированием команды», — заявил Парликов.

Он добавил, что собирается привлечь в команду в том числе специалистов из-за рубежа, но посетовал, что из-за низких зарплат мало кто согласен принять приглашение, даже из представителей молдавской диаспоры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых стране объемов газа.