Американская компания Converse осталась в России под новым названием NCF

Производитель обуви Converse останется в России под новым брендом NCF. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение сотрудника магазина.

По словам собеседника Telegram-канала, последние восемь месяцев магазины американской компании в России работали под старыми вывесками и в штатном режиме. 1 февраля бренд провел ребрендинг, обновив название на NCF, и повысил цены на продукцию.

Кроме того, на прилавках появилась обувь британской компании Dr. Martens и американской UGG, а также одежда американской Alpha Industries. В качестве дистрибьютера выступает хорватская Orbico.

Во второй половине июня сотрудники бренда Converse, который принадлежит Nike, рассказали Telegram-каналу «Отдел стиль жизни», что производитель обуви с 4-5 июля уйдет из России, но им запретили об этом писать в социальных сетях.

В ноябре газета «Известия» сообщила о начале работы в Москве магазина обуви и спортивной одежды Nike под новым названием NSP. Как рассказал тогда один из продавцов, российская мультибрендовая сеть Sport Point выкупила Nike.