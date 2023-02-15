Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американская компания Converse осталась в России под новым названием NCF

close
100%
Global Look Press

Производитель обуви Converse останется в России под новым брендом NCF. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение сотрудника магазина.

По словам собеседника Telegram-канала, последние восемь месяцев магазины американской компании в России работали под старыми вывесками и в штатном режиме. 1 февраля бренд провел ребрендинг, обновив название на NCF, и повысил цены на продукцию.

Кроме того, на прилавках появилась обувь британской компании Dr. Martens и американской UGG, а также одежда американской Alpha Industries. В качестве дистрибьютера выступает хорватская Orbico.

Во второй половине июня сотрудники бренда Converse, который принадлежит Nike, рассказали Telegram-каналу «Отдел стиль жизни», что производитель обуви с 4-5 июля уйдет из России, но им запретили об этом писать в социальных сетях.

В ноябре газета «Известия» сообщила о начале работы в Москве магазина обуви и спортивной одежды Nike под новым названием NSP. Как рассказал тогда один из продавцов, российская мультибрендовая сеть Sport Point выкупила Nike.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть