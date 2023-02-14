ВТБ объявил о запуске проекта «Семейный банк»

ВТБ запускает новый проект «Семейный банк», который позволит пользоваться финансовыми услугами членам семьи клиентов банка. Новый формат обслуживания на базе карточных продуктов реализуется в рамках стратегической инициативы ВТБ «Семейный капитал» и объединит повседневные продукты и услуги для всей семьи. Об этом сообщил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, которого цитирует пресс-служба банка.

Представитель компании отметил, что российские банки выступают одним из драйверов социальной политики государства, и подчеркнул, что для ВТБ адресная помощь семьям стала приоритетной задачей.

«В прошлом году мы запустили стратегическую инициативу «Семейный капитал», в рамках которой планомерно развиваем собственные инструменты поддержки семей. Одним из ключевых элементов этой стратегии станет проект «Семейный банк». Это не просто финансовый инструмент или набор отдельных сервисов, а прежде всего, поддержка членов семьи и взаимопомощь в различных жизненных ситуациях для дополнительной уверенности и безопасности», — заявил Анатолий Печатников.

В рамках «Семейного банка» родственники клиента, для которых оформлена дополнительная карта, уже могут совершать повседневные платежи и переводы, в том числе с помощью Системы быстрых платежей, управлять картой. Но в течение двух лет, как подчеркивают в ВТБ, список сервисов расширится.

Уже в третьем квартале этого года пользователям будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт. Основной владелец карты сможет заказать дополнительную кредитную карту для близкого человека, контролировать расходы, а также погасить задолженность за родственников одним платежом в ВТБ Онлайн.

В банке рассчитывают на то, что в ближайшие два года в рамках нового проекта клиенты ВТБ оформят для своих близких более 500 тысяч дополнительных карт.

Печатников обратил внимание на то, что проект «Семейного банка» будет развиваться с опорой на карты национальной платежной системы, добавив, что по итогам 2022 года доля «Мира» достигла 50% от общего портфеля карт ВТБ.

По мнению заместителя председателя правления ВТБ, в текущем году тренд на популяризацию национальных карт сохранится.

Увеличению портфеля таких карт в ВТБ будут способствовать не только развитие «Семейного банка», но и необходимость оформления карты для получения бюджетных выплат, а также развитие программы лояльности «Мир», убежден Печатников.