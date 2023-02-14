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«Молдовагаз»: Молдавия сократила потребление российского газа на 48% в январе

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Aurel Obreja/AP

В газорапределительной компании «Молдовагаз» заявили, что Молдавия (без учета Приднестровья) в январе сократила потребление российского газа на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Объем потребления природного газа в январе текущего года составил 96,1 млн куб. м, что на 48% ниже показателей того же периода 2022 года», — говорится в заявлении компании.

Там подчеркнули, что по сравнению с декабрем 2022 года потребление снизилось на 5,6%.

Ранее спикер парламента Молдавии, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что страна надеется получать газ из Азербайджана через Румынию посредством соглашения, заключенного между азербайджанской нефтяной компанией SOCAR и румынской Romgaz S. A. 

Спикер молдавского парламента отметил, что газ из Румынии в страну может быть поставлен по газопроводу Яссы — Унгены протяженностью 43,2 км, который не использовался примерно десять лет с момента его постройки с помощью Евросоюза.

Гросу сказал, что Молдавия могла бы закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.

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