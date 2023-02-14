Новым владельцем производителя масла «Олейна» в России стал бизнесмен Карен Ванецян

Бывшая дочерняя компания американского агротрейдера Bunge в России, выпускающая на рынок масло «Олейна», сменила собственника. Им стал бизнесмен Карен Ванецян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

ООО «Бунге СНГ» владеет торговыми марками подсолнечного масла «Олейна», Ideal, «Масленица». В распоряжении компании один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России.

Договоренность о сделке с Ванецяном, как сообщалось ранее, была достигнута в сентябре 2022 года. Его доля составляет 100%, уставный капитал компании равен 1,3 млрд руб.

7 февраля стало известно, что американский агротрейдер Bunge, который производит масло «Олейна», закрыл сделку по продаже российского бизнеса. В сообщении компании было указано, что с 3 февраля 2023 года компания «Бунге СНГ» производит и продает растительные масла на заводе в Воронежской области при помощи нового собственника. Все реквизиты организации остались без изменений. Сама же компания сменит название в ближайшее время.

Компания Bunge была создана в 1818 году в Амстердаме. В настоящее время она является ведущей международной интегрированной компанией, работающей на рынке сельхозпродукции и продуктов питания. Современная штаб-квартира Bunge расположена в Сент-Луисе, штат Миссури, США.