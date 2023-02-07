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Очевидцы рассказали, что контейнерный порт в Искендеруне почти весь объят огнем

Очевидцы рассказали, что контейнерный порт в Искендеруне почти весь объят огнем, сообщает ТАСС.

«Да, до сих пор все горит. В небо поднимаются огромные черные клубы дыма. В этом порту горит вообще все. Огонь распространился повсеместно», — рассказала сотрудница технологического колледжа, который находится в непосредственной близости от порта.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть зону временного складирования контейнеров для морских перевозок. Там расположены сотни контейнеров, ожидающих транспортировки. Из центра склада в небо поднимались клубы черного дыма, виден огонь, периодически были слышны взрывы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В контейнерном порту Искендеруна возгорание началось из-за мощного землетрясения в Турции.

Ранее стало известно, что крупный пожар продолжается с понедельника, 6 февраля, в порту города Искендерун на юге Турции, огонь охватил несколько сотен контейнеров.

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