Очевидцы рассказали, что контейнерный порт в Искендеруне почти весь объят огнем, сообщает ТАСС.

«Да, до сих пор все горит. В небо поднимаются огромные черные клубы дыма. В этом порту горит вообще все. Огонь распространился повсеместно», — рассказала сотрудница технологического колледжа, который находится в непосредственной близости от порта.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть зону временного складирования контейнеров для морских перевозок. Там расположены сотни контейнеров, ожидающих транспортировки. Из центра склада в небо поднимались клубы черного дыма, виден огонь, периодически были слышны взрывы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В контейнерном порту Искендеруна возгорание началось из-за мощного землетрясения в Турции.

Ранее стало известно, что крупный пожар продолжается с понедельника, 6 февраля, в порту города Искендерун на юге Турции, огонь охватил несколько сотен контейнеров.