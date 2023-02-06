Nihon Keizai: ЕС будет очень трудно пополнить запасы газа в 2023 году без поставок из России

Журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что Европе будет очень трудно пополнять запасы газа без поставок из России.

Он полагает, что в 2023 году ситуация на энергорынке будет непредсказуемой.

«В будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», — отметил Кояма.

Обозреватель подчеркнул, что между странами-потребителями возникнет конкуренция за дополнительные поставки СПГ. В итоге, по мнению журналиста, цены на ресурс могут вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки.

Несколько дней назад пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Европа снизила зависимость от российского газа с 40% в начале 2022 года до 8%.

Ранее сообщалось, что промышленный спрос на газ среди стран ЕС снизился сильнее остальных в Германии.