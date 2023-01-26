Узбекистан запланировал начать импорт российского газа c 1 марта

Узбекистан планирует начать импорт российского газа с начала марта текущего года. В настоящее время изучаются технические возможности местной газотранспортной системы для приема топлива по новым логистическим каналам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее заявление представителя Министерства энергетики (Минэнерго) центральноазиатской республики.

«Планируем уже с 1 марта 2023 года наладить импорт природного газа из России в Узбекистан. Созданная рабочая группа в настоящее время изучает состояние и технические возможности газотранспортной инфраструктуры для доставки газа», — заявил представитель ведомства.

В основные задачи рабочей группы вошли актуальные и перспективные вопросы взаимодействия двух стран в области энергетики. По итогам деловой встречи глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали «дорожную карту», в которой были отмечены дальнейшие шаги в области развития сотрудничества в газовой отрасли, уточняется в заметке.

26 января вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров сообщил, что республика в настоящее время прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Россией. Предполагается, что одним из пунктов станет транзит газа из России в центральноазиатскую республику по газопроводу «Средняя Азия — Центр». При этом маршрут доставки топлива будет пролегать через территорию Казахстана.