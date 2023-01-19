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Лавров призвал прекратить рассчитывать товарооборот России и Белоруссии в долларах

Товарооборот России и Белоруссии пора прекратить считать в американских долларах на фоне снижения зависимости двух стран от западных валют. Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова приводит ТАСС.

«На фоне снижения зависимости от стран Запада существенно выросли объемы двустороннего товарооборота, который достиг рекордных показателей — 50 млрд долларов. Наверное, надо уже в каких-то других денежных единицах считать, а не в долларах, чтобы нам было всем понятнее», — заявил Лавров в ходе выступления на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

15 января глава Министерства финансов (Минфина) Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика намерена договориться с Россией о рефинансировании своего долга. При этом в дальнейшие планы Минска не будут входить возможные новые заимствования у Москвы.

По словам министра, речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые уже были у Минска. Предыдущие займы были взяты республикой «в виде межгосударственных кредитов».

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