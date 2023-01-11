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Глава МАГАТЭ Гросси: лишь треть сотрудников остались работать на Запорожской АЭС

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Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что из 10 тыс. сотрудников Запорожской атомной станции продолжили работу только 3-4 тыс., передает РИА Новости.

По словам Гросси, «многие покинули регион», остальные «больше не хотят работать».

На вопрос о том, что украинская сторона заявляет, что оставшихся сотрудников удерживают силой, Гросси ответил, что, будучи главой МАГАТЭ, не может комментировать эти сообщения.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра у города Энергодар, считается самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта АЭС находится под контролем российских военных.

Власти Энергодара неоднократно сообщали об обстрелах территории станции Вооруженными силами Украины.

В МАГАТЭ утверждают, что план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС поможет предотвратить ядерную аварию.

В сентябре Гросси заявлял, что не может установить, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.

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