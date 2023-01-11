В Morgan Stanley и Deutsche Bank ожидают укрепления евро на фоне хороших погодных условий

Официальная валюта Евросоюза (ЕС) начнет укрепляться на фоне хороших погодных условий, которые уже привели к снижению цен на энергоносители. Такое мнение выразили аналитики немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank и американского Morgan Stanley в беседе с агентством Bloomberg.

Эксперты ожидают рост курса евро до $1,15 относительно нынешнего $1,07. В японском финансовом холдинге Nomura International предсказали отметку в $1,10 к концу января.

Специалист канадского инвестиционного банка TD Securities Марк МакКормик отметил, что хорошая погода очень смягчит преодоление рецессии для еврозоны.

По словам специалиста нидерландской страховой компании Aegon Asset Management Гарета Геттинби, относительно высокие температуры воздуха, установившиеся в регионе, помогли исключить катастрофические сценарии энергокризиса, что вернуло доверие инвесторов. Он добавил, что риски понижения для евро отступают вместе с падающими ценами на газ.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что цены на газ в Европе на фоне достаточно теплой погоды опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года.