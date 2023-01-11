Из России в Киргизию поступили рекордные $2,6 млрд в 2022 году

За январь-ноябрь 2022 года из России в Киргизию через системы денежных переводов было переведено $2,6 млрд. Это абсолютный рекорд, передает ТАСС со ссылкой на отчет Национального банка Киргизии. Предыдущий максимум был установлен в 2021 году. Тогда за 11 месяцев из РФ в Киргизию было переведено в страну $2,45 млрд.

«В Кыргызстан из России было отправлено $2,6 млрд», — цитирует ТАСС финансового регулятора Киргизии.

Как сообщает Нацбанк, в основном деньги из России в Киргизию переводили трудовые мигранты. В РФ сейчас работает 700 тыс. — 1 млн граждан Киргизии.

Больше всего денег в Киргизию в 2022 году поступило из США — $51 млн. Также были зафиксированы значительные суммы переводов из Турции и Казахстана — $11 млн и $6 млн соответственно.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», из-за опасений санкций со стороны США ряд зарубежных банков перестал принимать российские карты «Мир». Нацкарты перестали принимать ряд банков Казахстана, Турции, Киргизии, Армении, Вьетнама, Таджикистана. В Казахстане в частности от приема карт «Мир» отказался «Халык банк».

Затем СМИ написали, что казахстанские банки смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные через банкоматы. Финансовые власти республики получили разъяснения от Минфина США о том, что операции с российской платежной системой допустимы для обеспечения жизнедеятельности граждан РФ, переехавших в Казахстан, но останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода санкций.

Правильным это решение назвал в беседе с «Газетой.Ru» директор Казахстанского института стратегических исследований Булат Султанов. По его мнению, граждане России должны иметь на территории Казахстана комфортные условия и пользоваться своими карточками «Мир».