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Экономист Сорокина напомнила о праве беременных на новое единое пособие

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Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала условие для получения универсального пособия для семей с детьми и беременных женщин в текущем году.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что право на выплаты имеют те, у кого среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума в регионе.

Для беременных выплаты делаются, если срок их беременности составляет шесть и более недель. Также женщина обязана была встать на учет в медорганизации в ранние сроки беременности. Полагаются выплаты и одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте до 17 лет.

Для оценки прав на пособие учитываются движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов от вкладов. Рассмотрит комиссия и причины отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.

Размер универсального пособия зависит от вышеперечисленных факторов и составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума.

Ранее в РФ предложили увеличить размер пособия для беременных до размера прожиточного минимума. По словам главы Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, в настоящее время утверждено единое пособие, предполагающее поддержку беременных женщин в зависимости от принципа нуждаемости.

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