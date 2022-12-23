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Вице-премьер Новак: Россия сократит добычу газа на 18-20% по итогам 2022 года

Вице-премьер Новак заявил о сокращении добычи газа в России на 18-20% по итогам 2022 года

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Объемы добычи природного газа на территории России упадут по итогам текущего года на 18-20% — до 671 млрд кубометров. Их них подавляющая часть топлива (470 млрд) пойдет на внутренний рынок, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

«Есть падение добычи частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%, но наша газовая отрасль тем не менее в этом году добудет 671 млрд кубометров газа, это тоже большой объем. Из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов», — заявил Новак.

Для сравнения, по итогам 2021 года объемы добычи природного газа в России составили 763 млрд кубов. Тогда этот показатель вырос по отношению к значениям 2020-го на 10%. Уровень экспорта за 12 месяцев прошлого года достиг отметки 250 млрд кубов, уточняется в заметке.

23 декабря вице-премьер Александр Новак заявил об уверенности в востребованности российских энергетических ресурсов на глобальном рынке. Без их поставок будет сложно обеспечить мировое экономическое развитие. Он также отметил, что сохранению поставок энергоресурсов из России в 2023 году не помешает развитие солнечной и ветровой генерации.

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