Минфин: спрос на инвестиционное золото может вырасти почти в 7 раз — до 40 тонн по итогам года

Спрос на инвестиционное золото может вырасти по итогам текущего года почти в 7 раз — до 40 тонн. Для сравнения, к концу прошлого года этот показатель находился на уровне 6 тонн, приводит слова заместителя финансов России Алексея Моисеева ТАСС.

«По нашей оценке, примерно в семь раз (увеличится спрос на золото в этому году — «Газета.Ru»). В прошлом году реализация была 6 тонн, сейчас уже по факту на конец ноября — 30 тонн. Мы ожидаем, что предновогодний сезон доведет эту цифру до 40 тонн, будем надеяться», — заявил Моисеев.

По его словам, на увеличение спроса в дальнейшем может повлиять отмена уплаты НДС при покупке физическими лицами у аффинажных заводов. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. В то же время Моисеев допустил, что эту меру депутаты могут одобрить еще до конца декабря. Если одобрение отложат до следующего года, то законопроект вступит в силу в феврале 2023 года.

9 декабря инвестиционный стратег швейцарского банка Credit Suisse Золтан Позар предположил, что с помощью нефтяного маневра Россия удвоит золотой запас. При таком раскладе золото может достичь $3,6 тыс. за унцию, если Россия отреагирует на ограничение цен на нефть G7, начав принимать драгоценный металл в обмен на сырую нефть.